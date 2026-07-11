هوای مشهد در وضعیت سالم است، شنبه ۲۰ تیر
شاخص کیفیت لحظه ای هوای شهر مشهد، هم اکنون بر روی عدد ۸۸ قرار گرفته که نشان دهنده وضعیت سالم است.
میانگین شاخص کیفیت هوای این کلانشهر، هم اکنون نیز با عدد ۸۸ در وضعیت سالم و قابل قبول قرار دارد.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه نخریسی و آوینی به ترتیب با عدد شاخص ۱۳۵ و ۱۰۴ و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس به ثبت رسیده است.
ایستگاه چمن و امامیه نیز به ترتیب با عدد شاخص ۳۵ و ۴۷ در وضعیت پاک قرار دارند. کیفیت هوای دیگر ایستگاههای شهر در شرایط سالم و قابل قبول است.