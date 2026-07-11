هوای مشهد در وضعیت سالم است، شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵
شاخص کیفیت لحظه ای هوای شهر مشهد، هم اکنون بر روی عدد ۸۸ قرار گرفته که نشان دهنده وضعیت سالم و قابل قبول است.
میانگین شاخص کیفیت هوای این کلانشهر، هم اکنون نیز با عدد ۸۸ در وضعیت سالم و قابل قبول قرار دارد.
بیشترین بار آلودگی از ایستگاه نخریسی و آوینی به ترتیب با عدد شاخص ۱۳۵ و ۱۰۴ و در شرایط ناسالم برای گروه های حساس به ثبت رسیده است.
ایستگاه چمن و امامیه نیز به ترتیب با عدد شاخص ۳۵ و ۴۷ در وضعیت پاک قرار دارند. کیفیت هوای دیگر ایستگاههای شهر در شرایط سالم و قابل قبول است.