شاخص کیفیت لحظه‌ ای هوای شهر مشهد، هم اکنون بر روی عدد ۸۸ قرار گرفته که نشان‌ دهنده وضعیت سالم و قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضو ی، میانگین شاخص کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۴ در محدوده زرد و قابل قبول قرار داشت.

میانگین شاخص کیفیت هوای این کلانشهر، هم اکنون نیز با عدد ۸۸ در وضعیت سالم و قابل قبول قرار دارد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه نخریسی و آوینی به ترتیب با عدد شاخص ۱۳۵ و ۱۰۴ و در شرایط ناسالم برای گروه‌ های حساس به ثبت رسیده است.

ایستگاه‌ چمن و امامیه نیز به ترتیب با عدد شاخص ۳۵ و ۴۷ در وضعیت پاک قرار دارند. کیفیت هوای دیگر ایستگاه‌های شهر در شرایط سالم و قابل قبول است.