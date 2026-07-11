مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، از مشترکان خواست با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق و رعایت راهکار‌های ساده صرفه‌جویی، در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای همه مشترکان مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی با اشاره به آغاز گرم‌ترین روز‌های سال گفت: از نیمه دوم تیرماه تا نیمه اول مردادماه، یکی از حساس‌ترین مقاطع مصرف برق را پیش رو داریم و همزمان با افزایش تدریجی دمای هوا، استفاده از وسایل سرمایشی نیز به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

️وی افزود: افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی، رشد قابل توجه مصرف برق را به دنبال دارد و عبور از این دوره حساس و حفظ پایداری شبکه، مستلزم همکاری و مشارکت همه مشترکان در بخش‌های خانگی، تجاری، اداری، صنعتی، کشاورزی و شهرک‌های صنعتی برای مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق است.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر ضرورت کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق گفت: مشترکان می‌توانند با تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کُند کولر‌های آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده هم‌زمان از وسایل برقی پرمصرف، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف (۱۱ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳)، نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق ایفا کنند.

️محمودی همچنین از مشترکان خواست استفاده از وسایل برقی پرمصرف را به ساعات خارج از اوج بار موکول کرده و با رعایت توصیه‌های مدیریت مصرف، در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان سهیم باشند.

️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ضمن قدردانی از همراهی مردم استان تهران، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت همه مشترکان در مدیریت مصرف، گرم‌ترین روز‌های سال با حفظ پایداری شبکه برق و کمترین چالش سپری شود.