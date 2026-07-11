فرمانده انتظامی سوادکوه گفت: بیش از ۲۵ هزار قلم مواد غذایی و خوراکی قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از کشف ۲۵ هزار قلم مواد غذایی و خوراکی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال در اجرای طرح حلقه امنیتی توسط مأموران پلیس آگاهی خبر داد.

سرهنگ مصطفی اکبرنژاد گفت: در راستای اجرای طرح حلقه امنیتی و کنترل محور‌های مواصلاتی، مأموران پلیس آگاهی حین گشت‌زنی و انجام اقدامات کنترلی به یک دستگاه نیسان آبی‌رنگ مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور موفق شدند ۲۵ هزار قلم انواع مواد غذایی و خوراکی را که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر حمل بود، کشف کنند.

سرهنگ اکبرنژاد با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده ۲ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.