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روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران اعلام کرد:علت صدای انفجار در منطقه پاکدشت ورامین، انهدام مهمات عملنکرده کنترلشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: صدای انفجارهای شنیدهشده در روز شنبه ۲۰ تیر، ناشی از عملیات فنی و کنترلشده تیمهای تخصصی چک و خنثی برای انهدام مهمات عملنکرده بهجامانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی در منطقه پاکدشت ورامین است.
این عملیات ایمنسازی که تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت، احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر را نیز به همراه دارد و از شهروندان عزیز تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش خود، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.