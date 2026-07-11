به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدای انفجار‌های شنیده‌شده در روز شنبه ۲۰ تیر، ناشی از عملیات فنی و کنترل‌شده تیم‌های تخصصی چک و خنثی برای انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی در منطقه پاکدشت ورامین است.

این عملیات ایمن‌سازی که تا حدود ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت، احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر را نیز به همراه دارد و از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش خود، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.