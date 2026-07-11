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نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بینالمللی چین را تبریک گفت و این موفقیت را نماد اقتدار علمی، ظرفیت بیبدیل جوانان ایرانی و ضرورت حمایت مستمر از نخبگان کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد ابراهیم پور نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بینالمللی چین را تبریک گفت و این موفقیت را نماد اقتدار علمی، ظرفیت بیبدیل جوانان ایرانی و ضرورت حمایت مستمر از نخبگان کشور دانست. متن پیام به شرح ذیل است؛
"بسمه تعالی"
تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در چهارمین دوره مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) که به میزبانی پکن برگزار شد، با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال نقره، در میان ۴۹ تیم از کشورهای مختلف، عنوان قهرمانی و مقام نخست تیمی را بالاتر از تیمهای لهستان و برزیل به دست آورد.
این پیروزی درخشان، ثمره نبوغ فکری، پشتکار ستودنی و بلوغ علمی شش جوان فرهیخته و مستعد میهن است که نامشان در کارنامه افتخارات علمی ایران خواهد درخشید: آریان زندی، ارشا عزیزالدین، سید امیرحسین طیب، علیرضا شریفی، رادین نیک اقبالی و علی جونبخش نجفآبادی.
ریاضیات، این زبان دقیق و جهانی هستی و زیربنای استوار بسیاری از علوم و فناوریهای نوین، بار دیگر ثابت کرد که جوانان ایرانی، هنگامی که بستر مناسب علمی و تربیتی فراهم باشد، قادرند در اوج قلههای معرفت جهانی بدرخشند. این دستاورد متعالی نه تنها مایه فخر و مباهات ملت بزرگ ایران است، بلکه راهگشای افقهای روشنتری برای آینده علمی و تمدنی کشور به شمار میرود.
موفقیت این ستارگان علم، نشاندهنده عمق استعدادهای پراکنده در سراسر میهن و ظرفیتهای واقعی نظام آموزشی در شناسایی و پرورش نخبگان است. امید است این پیروزی، زمینهساز توجه عمیقتر به تقویت آموزش ریاضیات و علوم پایه در مدارس، گسترش برنامههای پرورش استعدادهای درخشان و حرکت هدفمند به سوی مرجعیت علمی ایران در منطقه و جهان باشد.
اکنون این قهرمانان علمی در آستانه حضور در شصتوهفتمین المپیاد جهانی ریاضی (IMO ۲۰۲۶) در شانگهای قرار دارند. برای آنان در این میدان بزرگ بینالمللی، موفقیتهای بیشتر و افزودن افتخاری دیگر بر کارنامه درخشان ایران اسلامی آرزومندیم.
این پیروزی گرانقدر را به این دانشآموزان عزیز، خانوادههای محترمشان، مربیان ارجمند، باشگاه دانشپژوهان جوان و تمامی دستاندرکاران تعلیم و تربیت کشور صمیمانه تبریک میگوییم و از خداوند متعال توفیق روزافزون برای این جوانان و اعتلای هرچه بیشتر جایگاه علمی ایران عزیز مسئلت مینماییم.