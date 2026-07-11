

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی، با اشاره به درخواست کارگروه های تنظیم بازار برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، اظهار داشت: هدف اصلی از وضع این قانون حمایت از تولیدکننده داخلی بوده تا لااقل در فصل برداشت بتواند محصول خود را روانه بازار کند اما از آنجایی که تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور نیست، لازم است که واردات برنج هم انجام شود.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با بیان اینکه در این موارد هر اقدامی برای حمایت از تولید باید حقوق مصرف کنندگان و عموم مردم را نیز در نظر داشته باشد، افزود: اغلب اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی معتقدند که در شرایط فعلی به ویژه با توجه به تهدیدها و رفتار خصمانه متجاوزان امریکایی _ صهیونی لازم است که واردات برنج برای تکمیل ذخایر راهبردی و انبارها انجام شود، اما برای اینکه کشاورز در فصل برداشت با اشباع بازار مواجه نشود، برنج های وارداتی نباید در بازار توزیع شوند.

هاشمی با بیان اینکه سازمان ها و شرکت هایی مانند شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی می توانند برنج های وارداتی را در انبارها نگهداری کنند تا در آینده و یا در مواقع ضروری به بازار عرضه شود، اضافه کرد: لازم است مراجع قانونی ذیربط برای نظارت بر این امر و اطمینان از توزیع نشدن برنج های وارداتی مشخص شوند.