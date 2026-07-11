رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیر تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در ۲۳۳ حوزه امتحانی استان خبر داد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، منصور شیخ‌پور در نشست مجازی مدیرکل و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان با محوریت پروژه مهر ۱۴۰۵، گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون‌های نهایی اندیشیده شده و مراکز مدیریت و بارگذاری پاسخ‌برگ‌ها از آمادگی کامل برخوردار هستند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط اجرایی آزمون‌های نهایی افزود: مراکز مدیریت و بارگذاری پاسخ‌برگ‌ها باید به تعداد کافی رایانه و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار داشته باشند تا فرآیند تصحیح الکترونیکی اوراق بدون مشکل انجام شود.

رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان، انتخاب مسئولان مراکز مدیریت و بارگذاری پاسخ‌برگ‌ها را از موضوعات مهم اجرایی دانست و اظهار کرد: افرادی که برای این مسئولیت انتخاب می‌شوند نباید به‌صورت متوالی در این سمت فعالیت کرده باشند و پیش از صدور ابلاغ نیز باید تعهد کتبی مبنی بر نداشتن بستگان درجه یک در میان دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم ارائه کنند تا از بروز هرگونه تعارض منافع جلوگیری شود.

شیخ‌پور با اشاره به ضرورت دریافت و کنترل به‌موقع فایل‌های پاسخ‌نامه و پاسخ‌برگ‌ها گفت: مدیران حوزه‌های اجرا موظفند فایل‌های بارگذاری‌شده در سامانه را همان روز دریافت، تکثیر و بررسی کنند و پاسخ‌نامه‌های شخصی‌سازی‌شده را نیز یک روز پیش از برگزاری هر آزمون تحویل بگیرند تا در روز آزمون اختلالی ایجاد نشود.

وی دریافت فایل رمزگذاری‌شده سؤالات پیش از آغاز آزمون را از مهم‌ترین مراحل اجرایی عنوان کرد و افزود: این فایل باید پیش از زمان برگزاری آزمون دریافت و آماده شود تا با ارسال رمز در ساعت مقرر، فرآیند تکثیر سؤالات بدون تأخیر انجام گیرد و مشکلات احتمالی ناشی از اختلال اینترنت یا سامانه، روند برگزاری آزمون را تحت تأثیر قرار ندهد.

رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان همچنین با اشاره به پایان مهلت ثبت و اصلاح نمرات، از مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق خواست نسبت به رفع کامل نواقص نمرات در مهلت تعیین‌شده اقدام کنند و گفت: پس از پایان این مهلت، هرگونه اصلاح نمره تنها با رأی کمیسیون و طی مراحل اداری امکان‌پذیر خواهد بود.

شیخ‌پور در پایان با بیان اینکه فرآیند حوزه‌بندی و صدور کارت ورود به جلسه آزمون‌های نهایی به‌موقع انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به تغییرات آزمون سراسری و ادغام آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان با کنکور سراسری، تمامی شهرستان‌ها و مناطق باید اطلاعات حوزه‌بندی را در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به‌روزرسانی و نهایی کنند تا آزمون سراسری نیز بدون مشکل برگزار شود.