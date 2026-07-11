

به گزارش ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب آبان امسال در استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان



میثم محتشم با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی هرچه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی افزود :

امکان حضور و فعالیت مجازی کتاب‌فروشان در این رویداد فراهم است تا مردم در همه ی نقاط استان بتوانند از مزایای این نمایشگاه بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تعیین مکان نمایشگاه باید در اولویت فوری قرار گیرد، گفت: تأمین مکان مناسب و مدیریت مباحث اقتصادی و جذب حامی مالی باید با سرعت و جدیت دنبال شود و بخشی از یارانه ی نمایشگاه هم از منابع استانی تأمین شود.



