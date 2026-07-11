آبان امسال؛
لرستان آماده برگزاری نمایشگاه کتاب استان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برپایی نمایشگاه کتاب استان در آبان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت:نمایشگاه بزرگ کتاب آبان امسال در استان برگزار خواهد شد.
میثم محتشم با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای میزبانی هرچه باشکوهتر این رویداد فرهنگی افزود:
امکان حضور و فعالیت مجازی کتابفروشان در این رویداد فراهم است تا مردم در همه ی نقاط استان بتوانند از مزایای این نمایشگاه بهرهمند شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه تشکیل کارگروههای تخصصی و تعیین مکان نمایشگاه باید در اولویت فوری قرار گیرد، گفت: تأمین مکان مناسب و مدیریت مباحث اقتصادی و جذب حامی مالی باید با سرعت و جدیت دنبال شود و بخشی از یارانه ی نمایشگاه هم از منابع استانی تأمین شود.
وی با اشاره به تغییر رویکردهای نوین در نمایشگاههای کتاب بیان کرد: این رویداد فرصت مغتنمی برای ارتقای شاخصهای فرهنگی لرستان است و همه ی دستگاهها و بخش خصوصی با رویکردی فعال در جذب حامی مالی و بسترسازی برای حضور باشکوه مردم مشارکت کنند.