به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تهدیدات علیه ایران در فضای مجازی نوشت: در این روز‌های گرم تابستان، مدافعان برومند میهن در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سواحل، جزایر، مرز‌ها و دیگر نقاط حساس کشور، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و پاسدار امنیت و آرامش ایران عزیز هستند.

وی افزود: به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیرو‌های جان‌برکفی که بی‌ادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود می‌فرستیم.

بقائی بیان کرد: ملت ایران قدردان تلاش‌های خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار می‌کند، خداوند یار و یاورتان باد.