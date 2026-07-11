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سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تهدیدات علیه تهران گفت که نیروهای مسلح پاسدار امنیت ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تهدیدات علیه ایران در فضای مجازی نوشت: در این روزهای گرم تابستان، مدافعان برومند میهن در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سواحل، جزایر، مرزها و دیگر نقاط حساس کشور، با چشمانی بیدار و هوشیار، تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و پاسدار امنیت و آرامش ایران عزیز هستند.
وی افزود: به همه رزمندگان و مدافعان غیور وطن و نیروهای جانبرکفی که بیادعا مسئولیت سنگین حراست از این سرزمین را بر دوش دارند، سلام و درود میفرستیم.
بقائی بیان کرد: ملت ایران قدردان تلاشهای خالصانه، ایستادگی و ایثار شماست و به حضور مقتدرانه شما افتخار میکند، خداوند یار و یاورتان باد.