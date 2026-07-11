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جریانات شرقی حداقل در ۵ روز آینده سبب خیزش گردوخاک در حاشیه تالاب میقان و انتقال به مرکز استان مرکزی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیشبینی وضعیت هوا گفت: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیش بینی وضع هوا از تداوم جریانات شرقی و وزش باد در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان حداقل در ۵ روز آینده حکایت دارد.
بر این اساس، وضعیت هوای استان در این مدت عمدتا صاف تا کمی ابری و غبار آلود گاهی همراه با وزش باد و احتمال گردوخاک پیش بینی میشود.
کاهش موقتی گرمای هوا در روزهای یکشنبه و دوشنبه دور از انتظار نیست، اما پس از آن مجددا دمای هوا افزایش خواهد یافت.