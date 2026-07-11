پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از کشف بیش از ۳۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری سه متهم در دو عملیات پلیسی در بجنورد و مشهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ احمد ملکی گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر نگهداری مواد مخدر توسط یکی از قاچاقچیان در شهرستان بجنورد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضایی، در بازرسی از منزل متهم موفق به کشف ۹ کیلوگرم تریاک شدند.
وی با بیان اینکه در عملیاتی دیگر، با تبادل اطلاعات و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی، ۲۱ کیلوگرم تریاک از منزل یکی از افراد سابقهدار در شهر مشهد کشف و در مجموع این دو عملیات، بیش از ۳۰ کیلوگرم تریاک کشف و سه متهم دستگیر شدند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.