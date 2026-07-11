مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز از برگزاری ویژه‌برنامه «باید برخاست» همزمان با ایام سوگواری «امام شهید» خبر داد و گفت: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی و مرثیه‌سرایی سیدصادق عبادی، شامگاه شنبه ۲۰ تیرماه در مصلی امام خمینی (ره) کرج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز ، محمدباقر فرهند با دعوت از مردم استان برای حضور در ویژه‌برنامه «باید برخاست» اظهار کرد: این آیین با هدف گرامیداشت یاد و آرمان‌های «امام شهید»، تجدید میثاق با ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود. این مراسم از ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه ۲۰ تیرماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) کرج آغاز خواهد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی به تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و انقلابی امام شهید خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: همچنین سیدصادق عبادی، از ذاکران اهل‌بیت (ع)، در این آیین به مرثیه‌سرایی و مدیحه‌سرایی خواهد پرداخت و فضای مراسم با حال و هوای معنوی و انقلابی همراه خواهد بود.

فرهند با تأکید بر اینکه برگزاری این‌گونه برنامه‌ها فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن فرهنگ مقاومت است، تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، پیام روشنی از وحدت، وفاداری و ایستادگی ملت ایران در پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی خواهد بود.

وی از عموم مردم ولایت‌مدار استان البرز، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و هیئات مذهبی دعوت کرد با حضور در این ویژه‌برنامه، بار دیگر ارادت خود را به آرمان‌های امام شهید، شهدا و ولایت به نمایش بگذارند.