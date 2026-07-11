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نائب رئیس انجمن کیفیت ایران با تأکید بر اینکه آینده صنعت خودرو در اختیار فناوریهای هیبریدی و برقی خواهد بود، گفت: حرکت به سمت این فناوریها برای ایران یک ضرورت است، اما تحقق آن بدون ایجاد زیرساختهای تولید، توسعه فناوری و فاصله گرفتن از مونتاژکاری امکانپذیر نخواهد بود.
فرشید شکرخدایی، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: صنعت خودروی جهان بهصورت تدریجی در حال کنار گذاشتن موتورهای صرفاً بنزینی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و ایران نیز ناگزیر باید همسو با این روند جهانی حرکت کند.
به گفته وی، حذف تدریجی موتورهای بنزینی نیازمند برنامهریزی و فراهم شدن زیرساختهای لازم برای تولید فناوریهای جدید است.
نائب رئیس انجمن کیفیت ایران با اشاره به توانمندیهای داخلی افزود: در شرایط فعلی، امکان تولید موتورهای تمام برقی در کشور فراهم نیست، اما ظرفیت توسعه فناوری موتورهای هیبریدی وجود دارد و میتوان با سرمایهگذاری در زیرساختها، زمینه تولید این محصولات را مهیا کرد.
شکرخدایی همچنین تأکید کرد: توسعه خودروهای برقی وابسته به تأمین باتری و تجهیزات مرتبط است و پیشرفت در این بخش میتواند مسیر تولید خودروهای برقی را نیز هموار کند.
نائب رئیس انجمن کیفیت ایران با اشاره به روندهای جهانی صنعت خودرو گفت: تغییرات اقلیمی، الزامات زیستمحیطی و افزایش آلودگی در کلانشهرها موجب شده است که خودروسازان جهان برای افق ۲۰۳۰ تمرکز خود را بر توسعه خودروهای هیبریدی و برقی قرار دهند.
به اعتقاد وی، اگر ایران نیز قصد حضور در این مسیر را دارد، باید از اتکا به مونتاژ فاصله گرفته و به سمت دستیابی به دانش فنی و فناوری ساخت این خودروها حرکت کند.
شکرخدایی اضافه کرد: ارتقای کیفیت خودرو و افزایش توان رقابتپذیری صنعت خودرو از اصلاح پایههای تولید آغاز میشود.
به گفته او، نخست باید خودرویی ایمن و سالم تولید شود، سپس استانداردهای کیفی ارتقا یابد و در نهایت محصولی مطابق فناوریها و الزامات روز دنیا در اختیار بازار قرار گیرد.