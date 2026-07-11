به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با هدف تضمین دسترسی پایدار بیماران به دارو‌های حیاتی، برنامه توزیع فاکتور ۸ نوترکیب (سافاکتو) را برای تیرماه ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغ، بیش از ۲۷ هزار ویال ۵۰۰ واحدی فاکتور ۸ نوترکیب مطابق سهمیه‌های تعیین‌شده میان شعب استانی توزیع می‌شود تا پس از هماهنگی با ستاد‌های توزیع داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، در اختیار مراکز درمانی معرفی‌شده از سوی معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها قرار گیرد.

اداره کل داروی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است: این سهمیه‌ها به صورت دانشگاهی تخصیص یافته و مسئولان شعب استانی موظفند با هماهنگی کامل با ستاد توزیع داروی هر دانشگاه، سهمیه هر استان، دانشگاه یا دانشکده را مطابق برنامه ابلاغی تحویل مراکز تعیین‌شده دهند.

در این ابلاغیه همچنین تصریح شده است: در صورت اعلام عدم نیاز هر دانشگاه به سهمیه تخصیص‌یافته، دارو در ستاد شرکت نگهداری شده و موضوع برای تصمیم‌گیری و بازتخصیص احتمالی به اداره کل داروی سازمان غذا و دارو گزارش شود.

اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامه توزیع، رعایت مفاد ابلاغیه و الزامات قانونی را برای تأمین به‌موقع داروی بیماران ضروری دانسته و بر نظارت مستمر بر فرآیند توزیع و دسترسی عادلانه مراکز درمانی به این فرآورده تأکید کرده است.