جوامع محلی شهرستان خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری با نحوه مقابله با حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی آشنا شدند.

آشنایی جوامع محلی خانمیرزا با نحوه مقابله با حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی

آشنایی جوامع محلی خانمیرزا با نحوه مقابله با حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا گفت: ارتقای دانش فنی و آمادگی نیرو‌های اجرایی و مشارکت جوامع محلی، اولویت اصلی در کاهش خسارات ناشی از حریق در عرصه‌های طبیعی است.

فرهاد محمودی افزود: آموزش مستمر در مواجهه با حوادث آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، بستر مناسبی را برای مدیریت صحیح بحران در مناطق بحرانی ایجاد می‌کند.

به گفته وی دوره آموزشی مقابله با حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی با هدف ارتقای دانش فنی و آمادگی نیرو‌های اجرایی و جوامع محلی در شهرستان خانمیرزا برگزار شد.