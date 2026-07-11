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جوامع محلی شهرستان خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری با نحوه مقابله با حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی آشنا شدند.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا گفت: ارتقای دانش فنی و آمادگی نیروهای اجرایی و مشارکت جوامع محلی، اولویت اصلی در کاهش خسارات ناشی از حریق در عرصههای طبیعی است.
فرهاد محمودی افزود: آموزش مستمر در مواجهه با حوادث آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی، بستر مناسبی را برای مدیریت صحیح بحران در مناطق بحرانی ایجاد میکند.
به گفته وی دوره آموزشی مقابله با حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی با هدف ارتقای دانش فنی و آمادگی نیروهای اجرایی و جوامع محلی در شهرستان خانمیرزا برگزار شد.