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دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: این حماسه بزرگ، همه محاسبات دشمنان را درباره فاصله میان ملت و ولایت باطل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی،تشییع باشکوه و تاریخی رهبر شهید در تهران، قم، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهد مقدس را جلوهای بیسابقه از پیوند عمیق میان «امام و امت» دانست و تأکید کرد: دشمنان هرگز توان درک ماهیت این رابطه را نداشته و نخواهند داشت.
وی با اشاره به آرام گرفتن پیکر مطهر رهبر شهید در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسیالرضا (ع) اظهار داشت: آنچه طی روزهای اخیر شاهد تبلور عینی و عمیق آن بودیم، رابطه امام و امت بود؛ رابطهای که دشمنان اساساً قدرت درک آن را نداشته و نخواهند داشت. تشییع بیسابقه و تاریخی امام شهید در تهران، قم، کربلای معلی و مشهد مقدس، نقطه آشکارساز علقهای است که میان پیروان ولایت فقیه و رهبرشان وجود دارد و همچنان به قوت خود باقی است.
امانی با تبیین ابعاد این پیوند افزود: پیوند «امام و امت» در اندیشه اسلامی صرفاً یک رابطه سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه نسبتی عمیق، چندلایه و هویتساز است که در سه ساحت گفتمانی، عاطفی و معنایی قابل بررسی است. این پیوند، از یکسو ساختار هدایت و رهبری جامعه را شکل میدهد و از سوی دیگر، روح جمعی امت را با حقیقت، عدالت و آرمان الهی پیوند میزند.
وی ادامه داد: این همان مبنا و معنایی است که دشمنان اساساً قدرت تأمل در ماهیت و چگونگی تبلور آن را ندارند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ساحت گفتمانی این رابطه تصریح کرد: امام، محور تبیین حقیقت و جهتدهی به حرکت جامعه است. امت بدون امام ممکن است دچار پراکندگی فکری، تفسیرهای متعارض و گمگشتگی در مسیر شود. امام نهتنها رهبر، بلکه مفسر زنده ارزشها و آموزههای دینی است؛ کسی که با حضور خود، گفتمان حق را از باطل جدا میسازد و مسیر درست را روشن میکند.
وی افزود: در این معنا، پیوند امام و امت یک رابطه اداری یا سازمانی نیست، بلکه نسبتی معرفتی و تمدنی است؛ نسبتی که در آن، امام منشأ وحدت فکری و امت بستر تحقق اجتماعی پیام اوست. هرگاه این پیوند مستحکم بوده، جامعه اسلامی توانسته است در برابر انحراف، تحریف و سلطه ایستادگی کند.
امانی با اشاره به دوران رهبری حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای خاطرنشان کرد: در دوران ولایت ایشان، شاهد تعمیق این پیوند ذاتی بودیم. معظمله بارها در سایه همین ارتباط عمیق و قلبی، فرمان ایستادگی در برابر سلطه و توطئه دشمنان قسمخورده ایران اسلامی و بشریت را صادر کردند و همین مسئله به رمز یکپارچگی ملت مبعوثشده ایران در برابر آمریکای جهانخوار و رژیم منحوس صهیونیستی تبدیل شد.
وی تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب را نماد این حقیقت دانست و گفت: این حماسه تاریخی و بیمانند به دنیا یادآور ساخت که امت، امام را صرفاً یک فرمانده یا حاکم نمیبیند، بلکه او را پناهگاه روحی، الگوی اخلاقی و محبوب قلبی خود میداند. این رابطه عاطفی، پیوندی یکسویه نیست؛ عشق امت به امام با شفقت امام نسبت به امت کامل میشود؛ همانگونه که در دوران حیات طیبه رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان تأکید کرد: این رابطه عمیق، در دوران پیشرو و حول محور رهبری و ولایت خلف صالح رهبر شهید، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای نیز ظهور و بروز خواهد یافت.