روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد عملیات ایمن‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی در منطقه نظامی پارچین و محدوده پاکدشت و ورامین تا ساعت ۱۵ امروز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه سپاه حضرت سیدالشهدا، عملیات ایمن‌سازی تا حدود ساعت ۱۵ امروز ادامه خواهد داشت و احتمال ایجاد چند صدای انفجار دیگر نیز وجود دارد.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا از شهروندان خواسته ضمن حفظ آرامش خود، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.