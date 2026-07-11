به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ برای آیین تشییع رهبر شهید از همه جا آمده بودند و همه مقصدشان یک جا بود و آن مقصد بیعت دوباره با نهضت عاشورا بود.

ده‌ها میلیون نفر از سراسر ایران برای این مراسم آمدند و نکته این است که در سرتاسر مسیر این مردم بودند که خود تدارک و تمهیدات این حرکت عظیم را فراهم آوردند.

آیین پرشکوه چند ده میلیونی که برگزاری آن در بالاترین سطح ممکن، نشان از عمق مردمی بودن این حرکت عاشورایی دارد.