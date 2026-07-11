به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، در بازدید از طرح در حال ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه گفت: این بیمارستان می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی استان کرمانشاه و حتی استان‌های همجوار در منطقه غرب کشور را پوشش دهد.

استاندار کرمانشاه گفت: با راه‌اندازی این مرکز درمانی، زمینه فعالیت پزشکان متخصص، پرستاران و سایر نیروهای حوزه سلامت فراهم می‌شود و فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد خواهد شد.

حبیبی افزود: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی از طرحهای ‌های کم‌نظیر کشور است و تعداد چنین مراکزی در سطح کشور بسیار محدود است؛ از این رو اجرای آن برای وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، دولت و مسئولان استان از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح بر عهده وزارت راه و شهرسازی و بهره‌برداری آن بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود، بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند ساخت آن تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه دستور داد روند پیشرفت فیزیکی این طرح به صورت ماهانه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، فرماندار، شهردار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های مرتبط رصد و بررسی شود.

وی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های تأمین مالی از جمله اعتبارات ملی، استانی، اعتبارات توازن و مولدسازی برای این طرح تأکید کرد و گفت: استان با جدیت پیگیر جذب کامل اعتبارات تخصیص‌یافته خواهد بود تا روند اجرای طرح بدون وقفه ادامه یابد.