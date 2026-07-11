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مرحله دوازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی برای حدود ۳۲ میلیون نفر دیگر از مشمولان از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ یا ۶ است، از امروز میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، از اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ خود برای خرید کالاهای مشمول استفاده کنند.
وی افزود: مشمولانی که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از ۲۵ تیرماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ را خواهند داشت.
اندایش گفت: اعتبار مرحله دوازدهم کالابرگ تا پایان مردادماه قابل استفاده است و خانوارهای مشمول میتوانند با این اعتبار، ۱۱ قلم کالای اساسی و همچنین برخی محصولات کشاورزی، میوه و ترهبار را از فروشگاههای منتخب خریداری کنند.
وی افزود: طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها اجرا میشود و در این مرحله، حدود ۳۲ میلیون نفر دیگر تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.