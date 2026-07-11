به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین زاهدی جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: متعهدین خدمت آموزش و پرورش می‌بایست قبل از شروع تعهد خود، نسبت به ثبت درخواست متعهدین خدمت و در دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.

وی گفت: در اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از بکارگیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی با هماهنگی‌های لازم با ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره‌های آموزشی رزم مقدماتی در مراکز آموزش سپاه اقدام کند.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با تاکید بر این مطلب که متعهدین خدمت آموزش و پرورش که شروع تعهد آنان بعداز سال ۹۳ است، می‌بایست نسبت به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی اقدام کنند، تصریح کرد: متعهدینی که دارای سابقه خدمتی قبلی به میزان پایان دوره آموزش رزم مقدماتی و یا دوره تکمیلی بسیج (کفایت ازآموزش) هستند، می‌بایست پس از ثبت درخواست در سامانه وظیفه عمومی از طریق آموزش و پرورش به سپاه معرفی تا جهت درخواست کارت پایان خدمت آنان اقدام شود.

وی ادامه داد: متولی اصلی تعیین تکلیف و هماهنگی اجرای تعهد و دوره آموزش این متعهدین با وزارت آموزش وپرورش است لذا هرگونه پیگیری در این خصوص می‌بایست ازآن طریق مطالبه شود.