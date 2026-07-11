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امتحانات نهایی پایه یازدهم از امروز شنبه ۲۰ تیرماه، در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، دانشآموزان باید کارت ورود به جلسه و نشانی حوزه امتحانی خود را از مدرسه محل تحصیل یا از طریق سامانه my.medu.ir دریافت کنند.
آزمونها ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز میشود و داوطلبان باید دستکم ۳۰ دقیقه پیش از شروع آزمون با در دست داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی عکسدار در محل حاضر باشند. همچنین درهای حوزههای امتحانی ساعت ۷:۲۰ بسته خواهد شد و پس از آن از ورود داوطلبان جلوگیری میشود.
جدول برنامه زمانی برگزاری آزمونهای نهایی پایه یازدهم
بر اساس این اطلاعیه، همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند و سایر دستگاههای حافظهدار در جلسه آزمون ممنوع است و تخلف محسوب میشود. همچنین هرگونه تلاش برای افشای سؤالات، خرید و فروش یا انتشار آنها پیش یا حین برگزاری آزمون، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری خواهد بود.
مرکز ارزشیابی همچنین اعلام کرده است داوطلبانی که فاقد سابقه تحصیلی یا دارای سابقه تحصیلی ناقص هستند، باید برای ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی در آزمونهای نهایی شرکت کنند؛ در غیر این صورت، برای هر درس فاقد سابقه، نمره خام صفر در محاسبه سابقه تحصیلی آنان لحاظ خواهد شد.
برای دانشآموزان با نیازهای ویژه نیز تمهیدات لازم از جمله استفاده از تجهیزات کمکآموزشی، امکانات توانبخشی و در صورت نیاز منشی آزمون پیشبینی شده است. همچنین در برخی استانها، سؤالات برخی دروس برای دانشآموزان نابینا به خط بریل ارائه میشود.
جدول برنامه زمانی برگزاری آزمونهای نهایی پایه دوازدهم
همچنین امتحانات نهایی پایه دوازدهم از فردا یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز میشود و تا روز ۱۲ مردادماه سال جاری ادامه دارد.
آزمون درس تعلیمات ادیان الهی (۳) مختص اقلیتهای دینی، روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ برگزار میشود.
آزمون درس زبان غیرانگلیسی (آلمانی، فرانسه) و زبان انگلیسی (۳) برای شرکتکگنندگان با آسیب شنوایی، روز پنجشنبه با تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱ برگزار میشود.
در آزمون دروس ستارهدار (*) در جدول فوق، استفاده از خطکش، پرگار و ماشین حساب ساده (صرفا چهار عمل اصلی) مجاز است.
آزمون درس زمینشناسی روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ صرفا برای ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی داوطلبان فارغالتحصیل از نظام آموزشی سالی واحدی برگزار میشود.