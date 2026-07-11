مدیرکل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح قرمز از استقرار توده هوای گرم و رخداد دما‌های ۵۰ درجه و بالاتر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام هشدار قرمز هواشناسی گفت: استقرار توده هوای گرم از روز دوشنبه بیست و دوم تا اواخر جمعه بیست و ششم تیر سبب افزایش دمای ۵۰ درجه و بالاتر در اکثر مناطق استان، به‌جز نواحی مرتفع شرقی و شمالی، خواهد شد.

او از ساکنان این مناطق خواست تا با رعایت نکات ایمنی و کاهش فعالیت در فضای باز، از مخاطرات ناشی از گرما و شرجی شدید جلوگیری کنند.

سبزه زاری ادامه داد: گرمازدگی، افزایش شدید مصرف حامل‌های انرژی، احتمال آتش سوزی در مراتع و مزارع و انتظار خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی، دامداری از اثرات این شرایط جوی خواهد بود.