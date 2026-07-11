مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از تهیه و توزیع بیش از ۲ میلیون کتاب درسی دانش اموزان در استان خبر داد.

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن خدادای گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار جلد کتاب تأمین شده و از این تعداد، ۹۵۰ هزار جلد به مناطق مختلف آموزشی استان ارسال شده است.

وی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد امسال حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار جلد کتاب درسی برای بیش از ۲۰۶ هزار دانش‌آموز در استان چهارمحال و بختیاری توزیع خواهد شد.

به گفته وی از ۱۰ شهریورماه توزیع کتاب‌ها از مناطق به مدارس آغاز می‌شود.