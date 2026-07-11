جمعی از علمای برجسته اهل سنت استان گلستان با حضور در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، بار دیگر ارادت، وفاداری و احترام عمیق خود را به مقام والای این امام شهید ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، این علما با حضور در کنار اقشار مختلف مردم از سراسر کشور، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب، بر نقش بی‌بدیل ایشان در شکل‌گیری، هدایت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

آنان حضور خود در این مراسم را نشانه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام میان مسلمانان و تجلیل از شخصیت برجسته‌ای دانستند که عمر خود را در راه اعتلای اسلام، عزت امت اسلامی و خدمت به مردم سپری کرد.