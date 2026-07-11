مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از اهدای سه قطعه شیء تاریخی شامل قوری، کاسه و ساغر سفالی متعلق به دوره عصر آهن از سوی یکی از شهروندان شهرستان چوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از اهدای سه شیء تاریخی متعلق به دوره عصر آهن از سوی یکی از شهروندان شهرستان چوار خبر داد.

وی با قدردانی از این حرکت ارزشمند، آن را نمونه‌ای از مشارکت مردمی در صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی استان دانست.

شریفی افزود: سه قطعه شیء تاریخی شامل یک قوری سفالی، یک کاسه سفالی و یک ساغر سفالی که بر اساس بررسی‌های کارشناسی متعلق به دوره عصر آهن هستند، توسط این شهروند به اداره‌کل میراث‌فرهنگی اهدا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ آثار تاریخی، خاطرنشان کرد: این آثار پس از ثبت و انجام اقدامات کارشناسی، مطابق ضوابط در مخازن امن میراث فرهنگی نگهداری و برای پژوهش‌های تخصصی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

شریفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا در اختیار داشتن اشیای تاریخی، ضمن خودداری از هرگونه خرید و فروش یا جابه‌جایی غیرقانونی، مراتب را به این اداره‌کل اطلاع دهند تا ضمن حفظ این آثار ارزشمند، زمینه صیانت از میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان در پایان از اقدام ارزشمند این شهروند چواری تقدیر کرد و آن را گامی مؤثر در پاسداری از میراث گران‌بهای استان ایلام و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی دانست.