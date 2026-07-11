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رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد از جهش در الگوی بهرهبرداری از انرژی در مزارع و باغات استان خبر داد و گفت: با اجرای طرحهای حمایتی و تجهیز چاههای کشاورزی به سامانههای خورشیدی، ظرفیت تولید برق در این بخش به ۱۱ مگاوات رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس حاجیحسینی از جهش در الگوی بهرهبرداری از انرژی در مزارع و باغات استان خبر داد و گفت: با اجرای طرحهای حمایتی و تجهیز چاههای کشاورزی به سامانههای خورشیدی، ظرفیت تولید برق در این بخش به ۱۱ مگاوات رسیده است.
وی افزود: از مجموع ۱۱ مگاوات برق تولیدی در بخش کشاورزی، تاکنون ۸.۵ مگاوات به شبکه توزیع برق استان یزد متصل شده است که گامی بزرگ در راستای پایداری انرژی محسوب میشود.
حاجیحسینی با ارائه تحلیلی از مصرف و تولید انرژی در این بخش افزود: همهی مصرف برق بخش کشاورزی استان یزد ۷۰ مگاوات است که این میزان ۳.۵ درصد از کل برق مصرفی استان یزد را شامل میشود. نکته حائز اهمیت اینجاست که با همت بهرهبرداران و اجرای طرحهای خورشیدی، اکنون بیش از ۱۵ درصد از برق مصرفی این بخش، توسط خودِ کشاورزان تولید میشود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد با بیان اینکه کشاورزان یزدی از وضعیت «مصرفکننده صرف» به «تولیدکننده برق» تغییر وضعیت دادهاند، خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر تضمین پایداری برق چاهها و جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی در ایام اوج مصرف، فرصت بینظیری برای درآمدزایی کشاورزان ایجاد کرده است. بهرهبرداران اکنون با فروش مازاد برق تولیدی به شبکه سراسری، منبع درآمد پایداری در کنار فعالیتهای کشاورزی دارند.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان جهادکشاورزی استان یزد با همکاری شرکت توزیع برق، برنامههای حمایتی ویژهای را برای توسعه هرچه بیشتر این نیروگاههای کوچکمقیاس در دستور کار دارد تا سهم کشاورزی استان یزد در تولید برق پاک و خودکفایی انرژی بیش از پیش افزایش یابد.