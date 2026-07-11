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سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان از آغاز عملیات مرمت استحفاظی و سبکسازی بام در بازار تاریخی سمنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرامرز نصیری گفت: در راستای حفاظت از بازار تاریخی سمنان، عملیات مرمت اضطراری و استحفاظی گنبدهای بازار با تمرکز بر سبکسازی بام آغاز شده است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان افزود: این مرحله از عملیات، شامل اجرای دقیق جزئیات فنی لازم برای کاهش بار اضافی بر سازه و اصلاح ساختار بام است و در امتداد مرمتهای سالهای گذشته در دست اجراست.
وی با تشریح جزئیات فنی عملیات جاری گفت : علاوه بر سبکسازی، مرمت سازهای در بخش پشت بندهای بازار نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نصیری افزود : هدف از این اقدام، تقویت نقاط حساس سازهای و جلوگیری از هرگونه تزلزل یا آسیبهای ساختاری است.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان گفت : بازار تاریخی سمنان بهعنوان شریان حیاتی اقتصاد شهر و یکی از ارزشمندترین میراثهای فرهنگی این دیار، دارای ریشههای تاریخی عمیقی در دوران تیموری، ایلخانی، صفوی و دوره قاجار است.
وی افزود : انجام این عملیات مرمتی، گامی حیاتی برای تضمین پایداری این میراث فرهنگی و حفظ هویت تاریخی سمنان در برابر تهدیدات ناشی از گذر زمان است.
بازار سمنان و بازار شیخ علاءالدوله مربوط به دوره قاجار است و از دو بخش تشکیل شده که در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۷۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۴۰ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.