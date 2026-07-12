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۵۰ تن سیمان شرکت برای ساخت و تعمیر منازل مددجویان کمیته امداد شهرستان مبارکه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان مبارکه گفت: اهدای این محموله سیمان، گام موثری در تامین بخشی از مصالح مورد نیاز طرحهای ساخت، تکمیل و تعمیر واحدهای مسکونی مددجویان است و میتواند بخشی از دغدغههای خانوادههای زیر پوشش در حوزه مسکن را کاهش دهد.
محمدرضا عشقی ادامه داد: در صورتی که کارخانهها و شرکتهای بزرگ بخشی از ظرفیتهای خود را در قالب مسئولیتهای اجتماعی به حمایت از خانوادههای کمبرخوردار اختصاص دهند، بسیاری از مشکلات آنان، بهویژه در حوزه مسکن، برطرف خواهد شد واین مشارکتهای خیرخواهانه، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه ایفا میکند.