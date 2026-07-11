مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از صدور حکم برای دو پرونده کلان اقتصادی در استان خبر داد و گفت: یک تاجر تبریزی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و یک متخلف در جلفا به اتهام قاچاق خودرو در مجموع به پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی اظهار کرد:یک تاجر تبریزی که ۱۷۹ هزار یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشت از سوی شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز محکوم شد.

وی افزود: این متهم علاوه بر مکلف شدن به بازگرداندن عین ارز (معادل ۷۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون ریال)، به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال جزای نقدی (معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف) و ممنوعیت یکساله از فعالیت‌های تجاری محکوم شد این پرونده با شکایت بانک عامل در جریان بود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی به پرونده قاچاق خودرو در شهرستان جلفا اشاره کرد و گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک جلفا، پرونده‌ای را مبنی بر عدم خروج یک دستگاه سواری مرسدس بنز S ۵۰۰ در موعد مقرر به تعزیرات حکومتی ارجاع دادند.

حضرتی ادامه داد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا پس از بررسی مدارک و محرز شدن تخلف، متهم را بابت ارزش خودرو و جریمه مقرر به پرداخت ۷۷۵ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که این مبلغ معادل چهار برابر ارزش کالای از دست رفته است.

وی با تاکید بر عزم جدی اداره کل تعزیرات حکومتی در برخورد با اخلالگران اقتصادی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی با دقت و سرعت در دستور کار شعب تعزیرات استان قرار دارد.