پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از دستگیری دو نفر متخلف زندهگیر پرنده سهره طلایی در یکی از زیستگاههای کوهستانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از دستگیری دو نفر متخلف زندهگیر پرندگان سهره طلایی در یکی از زیستگاههای کوهستانی این شهرستان خبر داد.
جواد اصلانی گفت: محیطبانان یگان حفاظت شهرستان شاهیندژ در حین گشت و کنترل زیستگاههای طبیعی، دو نفر متخلف غیربومی را که در حال زندهگیری پرندگان سهره طلایی بودند، شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: در این عملیات، ادوات زندهگیری و یک قطعه پرنده سهره طلایی کشف و ضبط شد. پرنده مکشوفه پس از بررسی وضعیت سلامت، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
اصلانی ادامه داد: برای متخلفان پرونده تخلف تشکیل شده و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی اظهار کرد: این چهارمین مورد شناسایی و دستگیری متخلفان زندهگیر پرندگان در یک ماه اخیر در این شهرستان است که با هوشیاری محیطبانان انجام شده است.
وی تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید، هرگونه زندهگیری پرندگان وحشی بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.