به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تأخیر در پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان موجب شده برخی گندم خود را در بازار آزاد عرضه کنند و این موضوع باعث شده این محصول راهبردی کمتر از مدت مشابه سال قبل خریداری شود.

پیمان فیروزنیا پیش بینی کرد امسال تولید گندم آبی و دیم از مزارع استان اصفهان به حدود ۲۳۰ هزار تن برسد.

وی با بیان اینکه برداشت گندم از اواخر اردیبهشت‌ماه و اوایل خرداد در مناطق گرمسیر استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد گفت: در روزهای اخیر نیز برداشت در مناطق سردسیر استان شروع شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه با توجه به راهبردی بودن گندم، بذر آن یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و هفت شرکت تولیدکننده بذر گندم و جو در استان فعال است که سالانه حدود ۹ تا ۱۰ هزار تن بذر در طبقات مختلف تولید و به صورت یارانه‌ای توزیع می‌کنند.

به گفته پیمان فیروزنیا، از سال گذشته بیمه مزارع گندم آبی و دیم فراگیر شده و تمام مزارع ثبت‌شده در سامانه پهنه‌بندی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

وی همچنین پیش بینی کرد امسال ۲۵۰ هزار تن جو از مزارع این استان برداشت شود.

پیمان فیروزنیا افزود: همچنین طرح‌های معرفی ارقام جدید بذر، طرح‌های PBS (مقایسه ارقام)، طرح‌های تراکم کاشت و طرح پایداری تولید در دیمزارها با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال اجرا است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره سهم این استان در تولید محصولات راهبردی ، افزود: اصفهان در تولید محصولات راهبردی دیگر مانند سیب‌زمینی، پیاز، جو و ذرت علوفه‌ای جایگاه مطلوبی دارد به طوری که در تولید سیب‌زمینی رتبه سوم و در تولید پیاز رتبه دوم کشور است.

پیمان فیروز نیا وضعیت کشت جو استان در سال زراعی کنونی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به تعداد بالای دامداری‌ها در اصفهان، تولید جو در این استان در مقایسه با بسیاری از استان‌ها شرایط مطلوب تری دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: امسال حدود ۵۰ هزار هکتار جو آبی و حدود چهار هزار هکتار جو دیم کشت شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۵۰ تا ۲۵۳ هزار تن دانه جو تولید شود.

پیمان فیروزنیا گفت: علاوه بر این، به دلیل نیاز دامداری‌ها به علوفه، بخشی از جو به صورت قصیل (علوفه سبز) کشت می‌شود.

به گفته وی، امسال حدود هفت هزار هکتار جو قصیل کشت شده که پیش‌بینی تولید آن حدود ۲۴۰ تا ۲۴۵ هزار تن است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه کشت ذرت در استان به طور عمده به صورت علوفه‌ای است، افزود: با توجه به بیش از ۲ میلیون تن نیاز سالانه ذرت علوفه‌ای در استان، حدود ۱۹ تا ۲۰ هزار هکتار ذرت علوفه‌ای کشت می‌شود.