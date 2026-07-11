به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار گفت:در پی بازرسی‌های مستمر کارشناسان بهداشتی این اداره از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، این محموله که مشخص شد غیرقابل مصرف انسانی است با دستور قضایی و نظارت مستقیم کارشناسان این اداره، محموله با معدوم سازی، از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

سعید راعی از شهروندان خواست: فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اداره‌های دامپزشکی شهرستان‌ها اطلاع دهند.