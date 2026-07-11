به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین بابایی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران گفت: این مصوبات، حاصل جلسات کارشناسی بسیار دقیق، فشرده، طولانی و گام‌به‌گامی است که با هدایت و حضور مستمر مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده، جهت شناسایی دقیق گلوگاه‌ها و تدوین راهکار‌های عملیاتی برگزار شده است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با تأکید بر اینکه این اقدامات تداوم مسیر چابک‌سازی است که از ۳ سال گذشته توسط اداره کل پژوهش‌های تحصیلی این معاونت آغاز شده، اظهار داشت: تمرکز اصلی این بسته، اصلاح نظام‌مند فرایندهاست تا از طولانی شدن غیرموجه زمان تدوین جلوگیری شود. در این مسیر، برای سطح ۴ (رساله)، رویکرد ما همزمان بر ارتقای کیفی و استاندارد‌های روش تحقیق و نیز مدیریت زمان‌بندی و تسریع در فرآیند تدوین متمرکز است؛ به‌گونه‌ای که در کنار تقویت متدولوژی، با پیگیری سریع برای راه‌اندازی سامانه فرایندی اختصاصی رساله‌ها، از کندی روند پیشرفت جلوگیری شود. در مقابل، برای سطح ۳ (پایان‌نامه)، تمرکز ما بر ایجاد نظام زمان‌بندی‌های پیش‌برنده و ضرب‌الاجل‌های الزام‌آور است تا فرایند پژوهش از رکود خارج شده و شتاب لازم را بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بابایی در ادامه، با برشمردن مهم‌ترین مصوبات اجرایی این بسته پژوهشی افزود: «در این جلسات، تغییرات کلیدی متعددی مصوب شد که از آن جمله می‌توان به حذف مرحله پیش‌دفاع غیرحضوری در سطح ۳، ادغام طرح اجمالی و تفصیلی در قالب یک طرح واحد، واگذاری بخشی از اختیاراتِ تأیید اساتید راهنما، مشاور و داور به مدیریت‌های استانی برای تسریع در روندها، و استقرار نظام پایش استانی جهت شناسایی پرونده‌های راکد اشاره کرد. همچنین مقرر شد علاوه بر بسته‌های جامع آموزش مهارت‌های پژوهشی به عنوان پیش‌نیاز تصویب طرح‌ها، نظام تشویقی برای طلاب منضبط و همچنین سازوکار‌های بازدارنده شامل جریمه‌های پلکانی برای طلابی که از زمان‌بندی‌های تعیین‌شده برای تدوین فراتر روند، در دستور کار اجرایی قرار گیرد.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به ماهیت چندوجهی این پروژه، خاطرنشان کرد: این اصلاحات صرفاً محدود به بخش پژوهشی نیست. در جلسات اخیر، مصوبات راهبردی دیگری نیز در حوزه‌های «آموزشی» و «سیاست‌گذاری کلان» اتخاذ شده است که نیازمند هماهنگی‌های بین‌بخشی و نهایی‌سازی در شورا‌های مربوطه است. بخش مهمی از این مصوبات که نیازمند هماهنگی با معاونت آموزش و بخشی دیگر که در انتظار اخذ مجوز از شورای سیاست‌گذاری است، متعاقباً با جزئیات کامل اعلام خواهد شد؛ این اقدامات که بسیار نویدبخش و تحول‌آفرین هستند، با هدف هم‌افزایی حداکثری و تسهیل بی‌سابقه مسیر فراغت از تحصیل طلاب در دستور کار قرار دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این زیرساخت‌ها، گام بزرگی در جهت ارتقای جایگاه علمی مرکز و تکریم طلاب پژوهشگر برداشته شود و در آینده نزدیک، با ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی، شاهد تحولی ملموس در فرایند‌های پژوهشی باشیم.