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کارشناس هواشناسی گفت: روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان مازندران، از امروز شنبه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان، از امروز شنبه ۲۰ تیر ماه آغاز شده است.
فرجی افزود: افزایش دما تا پایان هفته در استان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: امروز شنبه و فردا یکشنبه در بعدازظهرها افزایش ابر را داریم و شرایط برای بارشهای پراکنده در استان فراهم است.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از روز دوشنبه ۲۲ تیر به بعد، آسمان استان، عمدتا" صاف و آفتابی خواهد بود.
به گفته فرجی دریا برای امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.