معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به هم‌زمانی گرمای کم‌سابقه و انتقال بار تأمین برق صنایع آسیب‌دیده پتروشیمی به شبکه سراسری گفت: همه ظرفیت‌های فنی و عملیاتی صنعت برق برای حفظ امنیت و پایداری شبکه برق کشور به‌کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به ورود کشور به یکی از گرم‌ترین مقاطع تابستان گفت: دمای هوا در جنوب کشور از ۵۰ درجه عبور کرده است و پیش‌بینی‌ها از رسیدن دمای تهران به حدود ۴۲ درجه حکایت دارد. تداوم این وضعیت، مصرف تجهیزات سرمایشی و بار شبکه برق را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: هم‌زمان، بخشی از نیروگاه‌های صنایع ماده ۴ که سال گذشته برق مورد نیاز برخی صنایع و مجتمع‌های پتروشیمی را تأمین می‌کردند، بر اثر آسیب‌های واردشده در جنگ رمضان از مدار خارج شده‌اند؛ ازاین‌رو، شبکه سراسری اکنون باید بخشی از نیاز برق این واحد‌ها را تأمین کند و مجموعه این عوامل، شرایط بهره‌برداری از شبکه را نسبت به سال گذشته حساس‌تر کرده است.

وی با بیان اینکه تمام گروه‌های عملیاتی، نیروگاه‌ها، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع برق و تامین کنندگان برق بخش خصوصی، در آماده‌باش کامل قرار دارند، تصریح کرد: صنعت برق همه اقدامات فنی و مدیریتی ممکن را برای استمرار خدمت‌رسانی به کار گرفته است و در روز‌های پیش‌رو، نحوه تأمین برق در هر منطقه متناسب با وضعیت لحظه‌ای تولید، مصرف و امنیت و پایداری شبکه برق تنظیم خواهد شد.

رجبی مشهدی ادامه داد: در صورت بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده، آسیب تجهیزات و تاسیسات در اثر گرمای نامتعارف، یا عبور مصرف از ظرفیت قابل تأمین، ممکن است برای حفظ پایداری و امنیت شبکه و جلوگیری از اختلال احتمالی و گسترده‌تر، تدابیر موقت مدیریت بار در برخی ساعات و مناطق ضرورت پیدا کندو شرکت‌های برق موظف‌اند هرگونه تصمیم محدودیت احتمالی را با رعایت ملاحظات فنی و اطلاع رسانی به مشترکان اجرا کنند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه استان‌هایی که سقف مصرف تعیین‌شده را رعایت کنند، می‌توانند در چارچوب ظرفیت تخصیص‌یافته، اولویت تأمین برق بخش‌های مختلف استان خود را متناسب باشرایط و نیاز‌های مشترکان مشخص کنند، افزود: این سازوکار به مدیریت دقیق‌تر شبکه برق در سطح کشور کمک خواهد کرد.

معاون وزیر نیرو گفت: تامین برق پایدار در مناطق جنوبی و گرمسیر، به دلیل دمای بسیار بالا و وابستگی بیشتر زندگی روزمره به وسایل سرمایشی، در تصمیم‌های بهره‌برداری شبکه مورد توجه ویژه قرار دارد و مدیریت شبکه برق در سراسر کشور با آمادگی کامل نیرو‌های خدوم صنعت برق و رصد لحظه‌ای تولید و مصرف ادامه خواهد یافت.