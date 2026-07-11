ارتقای رتبه اردبیل از جایگاه ۲۸ به هفتم در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار و پرداخت تسهیلات و آغاز اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین محورهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه،استاندار اردبیل در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی گفت: رویکرد استان اردبیل برای تسهیل سرمایه‌گذاری رو به بهبود بوده و در این راستا رتبه استان در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار از ۲۸ به ۷ ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه تولید و کسب‌وکار در حال حاضر نوعی جهاد است، مشارکت و پیگیری دستگاه‌ها برای حل مسائل بخش تولید را مورد تأکید قرار داد.

استاندار اردبیل مسؤولیت بانک‌ها در راستای رونق اشتغال و به‌دنبال آن کاهش مسائل اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه را یادآور شد و خواستار سرعت‌بخشی به پرداخت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور شد.

امامی یگانه تسهیلات مصوب ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان را یادآور شد و اظهار کرد: برش شهرستانی این تسهیلات برای طرح‌های منطقه مشخص شده و بانک‌ها نیز باید همکاری‌های لازم را با فرمانداران در راستای پرداخت به عمل آورند.

وی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل طی سال گذشته، از آغاز اجرای ۲۸ طرح تفاهم‌شده در این همایش به ارزش ۴۲هزار میلیارد تومان خبر داد.

استاندار اردبیل افزود: باید اجرای تفاهم‌نامه‌های دیگر این همایش نیز مورد پیگیری قرار گیرد و نتیجه این همایش برای مردم اطلاع‌رسانی شود.

امامی یگانه در ادامه بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: با وجود حمایت‌های انجام‌گرفته از واحدهای تولیدی در خصوص انرژی، این واحدها نیز باید تکالیف و هزینه‌های انرژی را پرداخت کنند تا تعادل لازم در این راستا حفظ شود.

وی ضرورت ورود واحدهای تولیدی برای تولید انرژی تجدیدپذیر را یادآور شد و گفت: عملیات اجرایی ۱۵۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان آغاز شده که به مرور زمان مشکل ناترازی را حل می‌کند.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود شروع طرح‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد استان اردبیل را مورد تأکید قرار داد و گفت: با تشکل و راه‌اندازی مراکز اداری و ساختمان اتاق بازرگانی در این منطقه، از ظرفیت‌های منطقه آزاد برای واردات نیز باید استفاده شود.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل سهم صادرات حدود ۲۸۰میلیون دلاری استان را یادآور شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید هدف‌گذاری لازم را برای تولید محصولات صادرات‌محور مبتنی بر دانش‌بنیان انجام دهند.