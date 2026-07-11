به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: شهر «فیل‌آباد» در شهرستان فارسان، به عنوان نخستین نقطه اجرای این طرح در استان انتخاب شده است.

جهانبخش سلیمیان افزود: این طرح با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای ایمنی خانوار‌ها آغاز شد.

وی گفت: در قالب این طرح بخاری‌های قدیمی و کم‌بازده که موجب اتلاف انرژی بودند، با بخاری‌های نسل جدید، استاندارد و دارای راندمان بالا جایگزین می‌شوند. استفاده از این تجهیزات نوین علاوه بر کاهش هدررفت انرژی، موجب ارتقای سطح ایمنی خانواده‌ها، بهبود کیفیت گرمایش و کاهش هزینه‌های انرژی خانوار‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک این طرح در مدیریت ناترازی گاز کشور گفت: جایگزینی تجهیزات فرسوده با فناوری‌های نوین، یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای کاهش بار مصرفی شبکه و حفظ پایداری سیستم گازرسانی، به‌ویژه در فصل سرما است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تأکید کرد که پس از ارزیابی نتایج و سنجش میزان اثربخشی مرحله پایلوت در فیل‌آباد، طرح مذکور در سایر شهرستان‌ها و مناطق استان نیز توسعه خواهد یافت.