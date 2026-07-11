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میدانها همیشه محل تلاقی حوادث و نمایشگر روح یک ملت بودهاند؛ جایی که مردم در بزنگاههای تاریخی، باورها و احساسات خود را به نمایش میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، اکنون و پس از روزهای پرشور حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید، میدانها همچنان شاهد حضور پررنگ مردم هستند، اما این بار با جلوهای متفاوت.
در میان پرچمهای برافراشته و شعارهای یکدست، میتوان تغییر در حال و هوای این اجتماعات را بهخوبی مشاهده کرد؛ حضوری که در کنار ادای احترام و تجدید میثاق، رنگ و بوی مطالبه خونخواهی و انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید را نیز به خود گرفته است.
پرچمهای سرخ، دستنوشتهها و پلاکاردهایی با شعار «یا لثارات الخامنهای» و همصدایی مردم در سر دادن این شعار، روایتگر مطالبهای است که این روزها در میدانها بیش از گذشته به چشم میآید؛ مطالبهای که از نگاه حاضران، ادامه راه و پاسخی به خون رهبر شهید است.