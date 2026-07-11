به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل اموال تملیکی استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: این ۵۷۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ضبط و پس از صدور آرا قطعی قضایی منهدم و از چرخه استفاده خارج شد.

جواد فراهانی افزود: در ارتباط با این ماینر‌ها ۸۳ پرونده قضایی تشکیل شده که ببشترین ماینر‌های کشف و ضبط شده مربوط به شهرستان‌های اراک و ساوه بوده و ارزش ریالی آنها معادل ۱۷۹ میلیارد ریال است.

حسام عسگری مجری رمزارز شرکت توزیع برق استان هم گفت: تعداد ۵۷۹ دستگاه ماینر منهدم شده برابر با مصرف پنج هزار واحد مسکونی برق مصرف می‌کردند که از چرخه فعالیت غیر مجاز خارج شدند.

مجری رمزارز شرکت توزیع برق استان مرکزی افزود: مردم در صورت مشاهده و اطلاع از خرید و فروش یا بکارگیری ماینر‌ها با تماس با سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ مراتب را اطلاع و تا ۳۲۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.