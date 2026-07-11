پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت قائد شهید امت با حضور مردم، خانواده معظم شهدا و مسئولان در دیگر مناطق استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم بزرگداشت قائد شهید امت با حضور مردم، خانواده معظم شهدا و مسئولان در مهردشت ابرکوه، بنادک سادات و مجومرد برگزار شد.
مراسم بزرگداشت قائد شهید امت با حضور مردم، خانواده معظم شهدا و مسئولان در مهردشت ابرکوه برگزار شد.حجت الاسلام علیزاده سخنران این مراسم گفت: ما باید فریاد انتقام جویی و خونخواهی سر دهیم. وی افزود: خونخواهی تنها در میدان نبرد معنا پیدا نمیکند، بلکه هر اقدامی که به عزت اسلام، اقتدار ایران، استحکام ولایت و پیشرفت جبهه مقاومت بینجامد، در راستای پاسداشت خون شهدا و آرمانهای آنان است.مداحی، اجرای گروه سرود و اقامه نماز لیله الدفن از دیگر برنامههای این مراسم بود.
همچنین مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان با حضور قشرهای مختلف مردم در جوار حرم مطهر امامزاده سید شمس الدین محمد (ع) بنادک سادات برگزار شد.
مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب» با حضور فرماندار اشکذر، جمعی از مسئولان وقشرهای مختلف مردم ولایتمدار در مسجد ریگ شهر مجومرد نیز برگزار شد. در این مراسم معنوی که با هدف تبیین اندیشههای والای شهدای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار شد، حاضران یاد و خاطره مجاهدتهای رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.
در این آیین، حجت الاسلام فرقانی با ایراد سخنانی، ضمن اشاره به ابعاد شخصیتی و فعالیتهای تأثیرگذار رهبر شهید، به نقش کلیدی ایشان در دوران خفقان پیش از انقلاب اشاره کرد. وی اظهار داشت: مجاهدتهای خالصانه و بصیرتافزاییهای این شهید گرانقدر، نقشی بیبدیل در شکلگیری، سازماندهی و تداوم نهضت انقلاب اسلامی ایران داشت و امروز ثمره این ایستادگی، اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.مداحی و اجرای سرود از دیگر برنامههای این مراسم بود.