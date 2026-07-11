پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان گفت: جابهجایی زائران زنجانی برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، با ۱۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی انجام شد و این اعزام با هماهنگی سپاه استان در محلات و پایگاههای مراکز شهری انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ اصغر اسماعیلی،گفت: با برنامهریزی انجامشده و همکاری دستگاههای ذیربط، ۱۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی استان ۱۴ خرداد برای اعزام زائران جهت شرکت در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در اختیار مردم استان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این اعزام در قالب کاروانهایی منسجم و با هماهنگی سپاه استان در محلات و پایگاههای مراکز شهری صورت گرفت، افزود: تلاش مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان این بود که خدمات شایسته و مطلوبی به زائران ارائه شود و روند اعزام با نظم، امنیت و آرامش کامل انجام گیرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان ادامه داد: در همین راستا پیش از آغاز سفر جلسات هماهنگی متعددی با همکاری سپاه استان و استانداری زنجان برگزار شد و همچنین آموزشهای لازم برای رانندگان و مدیران فنی ناوگان در دستور کار قرار گرفت تا شرایط مطلوبی برای خدمترسانی به زائران فراهم شود.
اسماعیلی اضافه کرد: برگزاری مراسم توجیهی آمادهسازی ناوگان، نظارت فنی بر خودروها و هماهنگیهای اجرایی از جمله اقداماتی بود که برای انجام هرچه بهتر این مأموریت معنوی صورت گرفت.
این مقام مسئول در پایان گفت: هدف ما این است که زائران با آرامش خاطر و در شرایطی ایمن و مناسب اعزام شوند و مجموعه راهداری استان نیز در این مسیر از تمام ظرفیتهای خود برای خدمترسانی به مردم استفاده خواهد کرد.