فرماندار سلماس از اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار سلماس از اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، برنامه‌های متعددی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی برگزار شده است.

علی علایی در جلسه حجاب و عفاف شهرستان سلماس اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف در سطح شهرستان اجرا شده و این روند با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

او افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نمایشگاه توانمندی‌های بانوان در حمام تاریخی شیخ سلماس برپا می‌شود تا ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و توانمندی‌های بانوان شهرستان در معرض دید عموم قرار گیرد.

فرماندار سلماس همچنین از برگزاری اجتماع زینبیون خبر داد و گفت: این اجتماع با هدف تبیین فرهنگ عفاف و حجاب، ترویج سبک زندگی اسلامی و گرامیداشت جایگاه بانوان، با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان برگزار خواهد شد.