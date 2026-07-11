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ادارهکل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد، از تشدید وزش باد، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال وقوع طوفان شن در مناطق مستعد استان از روز یکشنبه 21 تیر تا چهارشنبه 24 تیر 1405 خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ادارهکل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد، از تشدید وزش باد، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال وقوع طوفان شن در مناطق مستعد استان از روز یکشنبه 21 تیر تا چهارشنبه 24 تیر 1405 خبر داد و بر آمادگی دستگاههای اجرایی و رعایت توصیههای ایمنی از سوی شهروندان تأکید کرد.
ادارهکل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز یکشنبه 21 تیرماه تا چهارشنبه 24 تیرماه 1405، وزش باد شدید و در برخی نقاط بسیار شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و احتمال وقوع طوفان شن در مناطق مستعد استان پیشبینی میشود.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی مناطق استان کرمان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت، اما نواحی شرقی، نیمه شمالی و جنوبی استان بیش از سایر مناطق در معرض این مخاطرات قرار دارند.
هواشناسی استان، خسارت به سازههای موقت و تأسیسات سبک، شکستن نهالها و درختان کهنسال، خطر سقوط اجسام، کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا، اختلال در ناوگان حملونقل به دلیل کاهش دید و همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی را از مهمترین پیامدهای این سامانه عنوان کرده است.
در این اطلاعیه به شهروندان توصیه شده است نسبت به استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، موکبها و پوشش گلخانهها اطمینان حاصل کنند. همچنین بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور غیرضروری در فضای باز، بهویژه در ساعات افزایش آلودگی هوا، خودداری کرده و در صورت ضرورت از ماسک مناسب استفاده کنند.
احتیاط در ترددهای بینشهری، خودداری از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره و رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای عمرانی نیز از دیگر توصیههای این هشدار است.