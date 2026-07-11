معاون مالی وزیر علوم، گفت: فرآیند قانونی برای دریافت غرامتِ باقی‌مانده و جبران آسیب‌های وارده به اساتید، با مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در دستور کار جدی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پندار گفت‌ افزود: در جریان دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان که با اقدامات خصمانه علیه کشورمان همراه بود، متأسفانه شماری از دانشمندان، استادان و دانشگاهیان دچار آسیب‌های جدی مادی و معنوی شدند که بخشی از این آسیب‌ها متوجه منازل مسکونی، خودرو‌ها و لوازم منزل ایشان بوده است.

جزئیات خسارت به منازل اساتید در دو واقعه اخیر

پندار با اشاره به آمار دقیق خسارات وارده به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه که با ترور دانشمندان و اساتید کشور همراه بود، تعدادی از اعضای هیئت علمی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. همچنین ۲۸ عضو هیئت علمی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت به محل سکونت و لوازم منزل خود متحمل شدند.

وی در خصوص «جنگ رمضان» نیز افزود: در این بازه زمانی، ۴ عضو دیگر هیئت علمی دچار خساراتی بین ۱۵ تا ۱۰۰ درصد در بخش منزل و لوازم شدند که در این میان، منزل یکی از اساتید به دلیل استقرار در مجتمعی که هدف حمله قرار گرفت، به طور کامل تخریب شد.

وی همچنین در خصوص خسارت اختصاصی به «لوازم منزل»، افزود: از این میزان، ۸۵۵ میلیارد ریال مربوط به لوازم منزل است که ۷۵۵ میلیارد ریال آن در جنگ ۱۲ روزه و ۱۳۰ میلیارد ریال آن در جنگ رمضان برآورد شده است.

روند پیگیری برای جبران خسارات

پندار درباره اقدامات صورت گرفته برای جبران این خسارت‌ها، گفت: پیرو جنگ ۱۲ روزه و با توجه به حجم بالای آسیب‌ها، پیگیری‌های مستمری توسط وزیر علوم از وزارت نفت انجام شد که به توافقاتی منجر گردید و بخشی از خسارات از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت جبران شد.

وی در پایان، اضافه کرد: برای جبران مانده خسارات جنگ اول و آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان، مذاکراتی با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. همچنین مکاتبات لازم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران انجام شده و معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع به همراه اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت عتف، پیگیر دریافت کمک از محل جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت هستند تا بتوانند بخش باقی‌مانده خسارات وارده به همکاران دانشگاهی را جبران کنند.