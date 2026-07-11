به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان شهرضا در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: ۱۹۴ ملک معادل ۷۴ درصد کل املاک آموزش و پرورش شهرستان، سند مالکیت ندارند.

فریبرز امیری افزود: اجرای قانون مولدسازی و استفاده از ظرفیت خیران مدرسه ساز برای نوسازی و تجهیز مدارس شهرستان ضروری است و اولین قدم برای اجرای این قانون، سنددار کردن املاک موجود است.

حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان درمجلس نیز گفت: با توجه به اینکه سرانه فضای آموزشی و فضا‌های مطمئن و مستحکم در شهرضا پایین‌تر از حدنصاب کشوری است باید از مولدسازی برای جبران کمبود‌ها استفاده کرد.

محمدرضا نظریان، مدیر کل آموزش و پرورش استان هم گفت: تیمی برای پیگیری و شناسایی املاک مازاد و مخروبه در اختیار آموزش و پرورش شهرستان، تشکیل شده است تا با شناسایی و واگذاری این املاک، درآمد حاصل صرف بهینه سازی فضا‌های آموزشی شهرستان شود.