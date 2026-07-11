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استاندار گلستان از بازگشایی پل آسیب دیده از حمله دشمن در آققلا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی که ساعاتی پس از حمله دشمن، از محل حادثه بازدید کرد، با تأکید بر ضرورت تداوم مسیرهای ارتباطی و حفظ آرامش مردم، دستور داد تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و عمرانی استان در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
پس از دستور استاندار، تیمهای فنی بلافاصله عملیات ایمنسازی، پاکسازی و ارزیابی خسارت را آغاز کردند که در کمتر از ۲۴ ساعت با تایید تستهای فنی بازگشایی انجام شد و عملیات تکمیلی بازسازی نیز همزمان در حال انجام است.
علی اصغر طهماسبی تاکید کرد: گلستان در برابر تهدید عقب نمینشیند و بازگشایی و بازسازی فوری، پاسخ عملی استان به تخریب و تهدید دشمنان است.