لیشتر گرمترین منطقه کهگیلویه و بویراحمد
بیشترین دمای کهگیلویه و بویراحمد در شبانهروز گذشته با ۴۶ درجه سانتیگراد در منطقه «لیشتر» شهرستان گچساران ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ولی بهرهمند رییس مرکز پیشبینی هواشناسی استان افزود: همچنین در این مدت، دمای هوای چهار ایستگاه هواشناسی استان شامل امامزاده جعفر، دوگنبدان، باشت و دهدشت ۴۵درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی با اشاره به اینکه دمای هوای کهگیلویه و بویراحمد در ۴۸ ساعت آینده روند افزایشی دارد، ادامه داد: شدت گرمای هوا در روز دوشنبه (۲۲ تیر) در نقاط مختلف استان یک یا ۲ درجه کاهش مییابد.
رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیشترین افزایش دمای هوای امروز در شهر یاسوج به میزان سه درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
بهرهمند بیان کرد: شهر یاسوج با حداقل دمای هوای ۱۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان در شبانهروز گذشته گزارش شده است.
رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: شهروندان می توانند با استفاده از کلاههای لبهدار و لباسهای نخی با رنگ روشن سبب کاهش تاثیر گرمای هوا بر بدن خود شوند.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد خواست که مساله مدیریت مصرف برق را جدی بگیرند.
بهرهمند اضافه کرد: غبار محلی و افزایش وزش باد از دیگر پدیدههای هواشناسی استان در هفته جاری است.