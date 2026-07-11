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معاونت دانشجویی مهلت ثبت درخواست خوابگاه ترم تابستان در سامانه آموزش را تا دوشنبه ۲۲ تیرماه تمدید کرد تا دانشجویان واجد شرایط فرصت بیشتری برای ثبت درخواست داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت آموزشی دانشگاه شریف اعلام کرد دانشجویان کارشناسی که در درسهای مقطع تحصیلات تکمیلی با امتحانات حضوری ثبتنام کردهاند، پیش از آغاز ثبتنام بازه تابستان امکان ثبت درخواست خوابگاه را داشتهاند. با این حال، با توجه به اینکه برخی از این دانشجویان درخواست خود را ثبت نکردهاند، بهمنظور تسهیل فرآیند اسکان، فهرست تمامی دانشجویان کارشناسی واجد شرایط به اداره امور خوابگاهها ارسال شده است. بنابراین، این دسته از دانشجویان نیازی به ثبت درخواست خوابگاه نخواهند داشت.
بر اساس اعلام معاونت آموزشی، دانشجویان خوابگاهی واجد شرایط میتوانند در بازه برگزاری امتحانات به خوابگاههای محل اسکان قبلی خود مراجعه کنند. با این حال، ثبت درخواست مجوز ورود به دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی همچنان الزامی است.
همچنین، معاونت دانشجویی از تمدید مهلت ثبت درخواست خوابگاه برای ترم تابستان خبر داد. بر این اساس، دانشجویان میتوانند تا پایان روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، درخواست خود را از طریق سامانه آموزش ثبت کنند.